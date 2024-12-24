撥亂反正：中加墨後 輪到歐洲

特朗普競選時講過，會對所有國家的進口貨品加徵關稅，不論它們是否美國的政治或軍事盟友，但若對方肯多買美國貨或直接在美國投資生產，促進當地的經濟和就業，則可獲豁免放生。特氏在當選後已率先預告會在上任後首日，對美國的三大貿易夥伴中國、加拿大和墨西哥的貨品加稅，最新輪到美國的傳統盟友歐洲，而豁免條件有別於對中國和墨西哥等非盟友。

特朗普在首屆任期內，已公開批評過其他北約成員國過度依賴美軍，尤其是部分歐洲盟友的軍費開支不足，揚言美國不會對拒絕付鈔的北約成員提供保護。近日有英國傳媒報道，特氏已通過其外交政策顧問私下向北約的歐洲成員國提出，要求各國將軍費開支提高至佔國內生產總值（GDP）的5%。

然而，目前32個北約成員國當中，只有23個今年的軍費開支達到GDP約2%的水平，與特朗普的要求相距甚遠。報道指特氏明顯在獅子開大口，估計各國只要將軍費提升至約3.5%的水平，已能令特氏收貨。但2%增至3.5%仍是高達七成半的增幅，許多歐洲國家本身已是債台高築，財赤嚴重，國內民眾的厭戰情緒高漲，即使是有心亦無力在幾年內達致特氏的要求。

報道續指，特朗普有意將北約成員國的軍費多寡，與美國針對有關國家徵收的關稅掛鈎，即是軍費支出愈多，便愈可獲得華府給予貿易優惠。這似乎才是特朗普的真正意圖，盟友軍費增加，美軍的經費負擔便可相應減少。而對方的軍費開支，或多或少都是落到美國的軍火商口袋裏，有助縮減雙方的貿易逆差。至於俄羅斯的軍事威脅，反正首當其衝是歐洲諸國，與相隔一個大西洋，並且被指與俄國總統普京友好的特氏無關。