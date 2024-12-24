自成一家：要考慮和美國脫鈎

港府早前估計本財年約有一千億元赤字，遠高於年初預計的481億元，引來各界擔心。偏偏有論者以所謂現代貨幣理論的視角分析，聲言政府不需要像家庭或企業那樣依賴收入來維持支出，赤字不僅不恐怖，反而有助於經濟的長期繁榮。如此說來，豈非赤字愈多愈好？

這種博眼球的說法明顯忽視了一個事實，香港是實行掛鈎美元的聯繫匯率制度，每發行7.8港元必須有1美元的儲備。換言之，港府根本不是貨幣發行者，不能學美國一樣濫發鈔票，否則香港的聯繫匯率必然守不住。不知那種說赤字是好事的論調，背後是否暗示香港要早日取消聯繫匯率呢？

過去10年，社會不時有討論香港應否放棄聯繫匯率。因為隨着香港的經濟與內地愈來愈緊密，經濟周期已不再緊跟美國腳步，造成聯繫匯率的實施效果日益失真。以2022至2023年美國的加息周期為例，美國加息11次，累計達5.25厘，但香港最優惠利率P只是上調了5次，累計0.875厘。這是因為當時香港銀行資金結餘持續高企，毋須完全跟足美國。

早年美國是世界經濟的火車頭，香港貨幣政策緊跟美國自然無問題，但近年中美關係惡化，兩國經濟步伐很多時候是相反的，而香港經濟又日益與內地同步，這就造成了香港經濟好的時候，偏偏要跟隨美國減息；反過來香港經濟困難的時候，卻要跟隨美國加息。這種情況看起來有點貌合神離。現在港府已不對歐美市場寄予厚望，轉為開拓中東、東盟等新興市場。假以時日，香港的經濟周期肯定日益與美國背離，實有必要研究要不要和美國脫鈎，放棄聯繫匯率。

不過說易行難，恐怕港府亦無權決定，畢竟這事關香港的獨特性，茲事體大，誰敢負這個責任？