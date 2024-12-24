龍吟虎嘯：特朗普要面子求裏子

美國候任總統特朗普「異想天開」，邀請中國最高領導人參加他的總統就職典禮。他想創造一個紀錄，青史留名，在中美歷史上書寫一個「特朗普第一」。

儘管特朗普個性鮮明，特立獨行，時有驚人之舉，但今次舉動還是出人意料。當笑話看的，認為他是在大出風頭；當特朗普「善出奇兵」的，認為他是想複製和北韓領袖金正恩攜手越過三八線的壯舉，雖然沒甚麼實質作用，但夠驚世駭俗——對於特朗普這類有天生表演欲的商人政治家，驚世駭俗很重要，比任何物質利益、一般名聲都重要。

這件事，如果中國領導人不接招，很快就會過去，但對十分好面子的特朗普，會不會失了面子呢？特朗普發出公開邀請若干天後沒有下文，於是他又在一個公開場合表示，中國和美國可以一起解決世界上所有問題，還自讚他與中國領導人多有交情。特朗普這麼誠意十足，熱情如火，看來他是十分渴望中國領導人參加他的就職典禮。

之所以如此，除了個人虛榮，更重要的是特朗普比7年多前在「認識中國」上有了進步，肯面對現實，不敢再輕視中國，知道美國再牛，也不可能單獨解決世界上所有問題，必須和中國一起解決問題。特氏邀請中國領導人參加就職典禮，就是向全世界表明，他認可了中國的地位和作用，美國已不可能單獨領導世界。特朗普初任總統時，發起對中國的貿易戰、科技戰，是多麼的囂張，稱美國很快會贏。結果怎樣？中國連續打敗了美帝多方面的多次圍剿。

特朗普敗北，比他更蠢的拜登上台後繼續了他的做法，擴大了他的做法，也給即將再次上台的特朗普留下一個更爛的爛攤子。在這個爛攤子中，有中美博弈問題，但就緊迫性而言，俄烏之戰、中東之戰、歐俄衝突，以及以色列、敍利亞、黎巴嫩、伊朗、巴勒斯坦等問題，更需要特朗普快速解決。這些問題的解決方式，都有中國的主張和影響力，特朗普有求於華也。