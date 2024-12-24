坦言集：缺乏戰略

中國有全球大戰略，如一帶一路倡議、全球發展倡議、全球安全倡議和人類命運共同體等，但似乎缺區域戰略，更缺國別戰略。

例如緬甸，對中國的地緣戰略意義巨大，但一直以來除了提出中緬經濟走廊，看不到有何具體的長期戰略。中國在緬甸有一系列的重大項目，似應有一個全盤戰略來協調，但實際並不如此。中緬天然氣和石油管道工程浩大，戰略與經濟作用十分重大，卻缺乏配套。皎漂港本屬配套，一是作為石油產品和液化天然氣的進口轉運港，供應緬甸及通過管道和輔助交通，供應中國內地雲南。這方面的功能似已達到，可是規模有限，港口區域發展遲滯。

二是作為中緬經濟走廊的港口，替代日益擠擁的仰光港。不過，皎漂位處荒野，與緬甸主要城市的仰光與若開邦實兌港缺交通連接。本來中緬鐵路是重要的連接，緬方早把皎漂定為經濟特區，準備支持中緬鐵路的建設，可惜因為中國內部因素，拖延至今未起動。中信本為皎漂港的發展主力，以往的規劃卻是房地產為主，無視當地的落後，也不顧及推動港區周邊的綜合發展規劃，變成全無經濟機會和發展概念的城市地產飛地，因脫離實際，至今難以推展。

中國從能源管道、進出口到鐵路建設和港區建設，涉及不同集團，卻少有協調，這使得皎漂港無法發展加工提煉的重工業區。皎漂還是小農村，中緬管道的起端缺乏經濟和保安的集群效益，亦失掉緬方對中國的信心。

中國的投資是項目為主，單個項目效益為主，項目之間，沒有協調，美其名為企業或商業投資，實際是一盤散沙，各自為政，政府缺乏對涉及的國營大企業的協調、引導和長期規劃作用。相反，日本投資規模大於中國，規劃在於長期，產業企業協調，且出資幫緬方作產業發展規劃、建設規劃，改建仰光的老環城鐵路，更新仰光至曼德勒的老鐵路，改建仰光港口等，基建項目都落在實處，也讓日本掌握緬甸的發展，同時培養當地人才。另外，日本人員的表現不會有中國外派人員的暴發戶心態行為，也不會像中國人在曼德勒佔了市中心、形成中國人新區那樣令當地人側目。

中國在緬甸有眾多的問題，但最關鍵的是會因此錯失中國重要的地緣戰略機會，損失便大了。