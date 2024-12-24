蠟燭焫雜物焚宅 200人疏散

【本報訊】前日晚上近11時半，東涌逸東邨康逸樓中層一單位起火，現場火光熊熊，且冒出大量黑煙直攻半空，附近居民目睹紛紛報案。消防接報到場，出動一隊煙帽隊及開動一條喉撲救，迅速將火救熄，事件中無人受傷，期間約200名居民疏散到安全地方，經初步調查，懷疑單位內有蠟燭焫着雜物引致意外發生。