搗毒倉檢值半億貨 3南亞漢被捕

【本報訊】執法部門根據線報及經深入調查後，早前鎖定元朗逢吉鄉一個懷疑被闢作毒品儲存倉的貨倉，並於前日早上掩至上址進行突擊搜查。行動期間，警員在貨倉內發現3名南亞漢，當時他們作出反抗及嘗試逃走，最終被眾警制服。警員及後搜查倉庫，尋獲大量行李箱和28袋、每袋重一噸的己二酸結晶體，經仔細搜查後，最終在其中6個行李箱和28袋物品當中，檢獲約88.5公斤懷疑冰毒，市值約4,900萬元，另起獲懷疑用於拆貨的工具。

包括兩假難民 今提堂 警員以涉嫌「販運危險藥物」及「拒捕」拘捕該3名男子（24至41歲），當中包括兩名持「行街紙」的孟加拉籍男子、以及一名持香港身份證的巴基斯坦籍男子，他們俱報稱無業。調查顯示，涉事毒品倉僅運作數星期，被捕人士被販毒集團以日薪數百元招攬，負責看倉及拆貨。3人現正被扣留調查，並已被落案起訴上述罪名，案件將於今日在屯門法院提堂。

調查人員表示，販毒集團不惜工本，將毒品混入一袋袋現成的己二酸結晶體內，企圖掩人耳目，透過正常貨運模式將之從外地輸入本港。販毒集團成員之後會在己二酸結晶體當中，逐一挑選隱藏在內裏的懷疑冰毒，並以鐵錘、𠝹刀等工具拆除包裝，抽取毒品再儲存於行李箱。

人員解釋，己二酸結晶體的用途非常廣泛，可以用於生產尼龍及製造潤滑劑等。初步調查得悉，涉案己二酸結晶體是來自美國，至於毒品的來源地有待進一步調查。執法部門相信，今次行動已成功阻截大批毒品流入市面。