頭破血流 搬水管砸斃工友

雨水渠修復工程 卸貨疑未妥善固定 上水發生奪命工業意外。昨日早上時分，一批工人在工地進行雨水渠修復工程，當他們從貨車卸下一批大型水管之際，懷疑水管未有被妥善固定，因而在搬運過程中滾下，擊中一個男工的頭部。事主初時清醒，由工友載送至醫院求醫，惟其情況急轉直下，最終返魂乏術。相關部門其後到事故現場調查，針對工地及涉事車輛拍照存證，正了解事故成因。

跟車雜工 有逾40年經驗 據了解，意外現場為上水寶運路文閣村附近的上水鄉蓄洪池工地，根據現場告示，該地點在今年10月至12月進行地下雨水渠修復工程，而姓黃（72歲）事主據報為渠務署的外判工人，任職跟車雜工，有40多年同類工作經驗。昨晨9時許，黃男和另一名雜工及貨車司機，負責將大約13條不銹鋼水管分送至4個目的地，而案發位置是他們的第一個目的地。該批水管長度約4米，直徑由33厘米至一米不等，每條重量約200至500公斤，它們被放置在貨車尾架，有綁帶橫跨左右兩邊綁住，而車尾亦有4條木柱固定水管防墮。

事發時，眾人正打算卸下水管，當黃男站於貨車左邊解除綁帶時，擺放於最上方的4條水管突然衝破防墮木柱滾下。黃男的工友立即上前查看，赫見事主倒臥地面，並無被水管壓住，但無人見到他被擊傷的過程。

誤判傷勢 同事駕車送院 據工友描述，當時黃男頭部流血，眼睛張開，正在「抖大啖氣」，他們判斷其傷勢不嚴重，於是安排另外兩名工友駕駛另一車輛將其送院治理，涉事貨車則繼續運送其他水管。詎料，事主的狀況愈來愈差，抵院時已無呼吸脈搏，其後被證實不治。醫院得悉大致意外過程後，立即向執法部門報案。

警員其後到涉事工地調查，並在附近寶運路21號對開位置，尋回涉事運載水管的貨車及吊臂車，隨即圍封車輛搜證。涉事外判公司及相關部門人員其後均到場跟進意外。勞工處發言人表示，該處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

渠務署表示，正全力配合勞工處及執法部門調查。本署非常注重工作安全，一直嚴格要求承建商及供應商遵守相關安全指引。事發後，相關工序已經暫停，直至署方確認承建商及物料供應商已採取所需安全措施。本署已敦促工程團隊全面檢視工作安全情況及採取適當改善措施，避免同類意外再次發生。