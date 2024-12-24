安安可可食賀卡玩雪人迎聖誕

【本報訊】明日是聖誕節，內地來港的大熊貓安安及可可亦將在香港度過首個聖誕，海洋公園的動物護理團隊製作可食用的聖誕卡、冰製雪人及聖誕樹形狀的竹竿做聖誕禮物，給牠們食用及玩耍。照顧安安及可可的護理專員劉思穎昨日表示，安安和可可已逐步適應新環境，牠們正式與遊客見面後，原本較文靜的可可較以往「大膽」，當遊客安靜觀看時，會走到前排，與遊客打招呼。

在港出生的龍鳳胎大熊貓亦將迎來牠們的首個聖誕，海洋公園動物部高級監督殷漫萍指兩隻大熊貓BB「暴風式成長」後性格及行為都有所轉變，「家姐」變得貪玩，喜歡與公仔及「細佬」玩耍，「細佬」則喜歡接近護理員。護理專員彭詠詩則指「家姐細佬」開始會用叫聲表達肚餓，護理員叫牠們時亦會回應。

龍鳳胎家姐變貪玩 細佬黏人 園方續指，龍鳳胎現已4個月大，每當護理員見到他們進入新一階段，例如出牙或爬行，都很感動。而媽媽盈盈產後亦恢復得很好，對食物要求亦有不同，護理員適時調整食物，包括提供更多選擇，讓盈盈進食更多。