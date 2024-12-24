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電動單車着火 波及7「鄰居」
馬鞍山：現場烈燄沖天，一度傳出爆炸聲。
【本報訊】昨日凌晨近5時半，馬鞍山恆錦街1號對開橋底單車徑，一部電動單車起火，現場火光熊熊，冒出大量濃煙，更一度傳出爆炸聲響，有市民見狀報案求助。消防接報到場開喉將火救熄，事件中無人受傷，毋須疏散，惟橋底共7輛單車遭波及焚毀，部分被燒剩支架，而天橋底部亦被熏黑，起火原因有待調查。
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