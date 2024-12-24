要聞港聞

電動單車着火 波及7「鄰居」

馬鞍山：現場烈燄沖天，一度傳出爆炸聲。 馬鞍山：現場烈燄沖天，一度傳出爆炸聲。
馬鞍山：現場烈燄沖天，一度傳出爆炸聲。
【本報訊】昨日凌晨近5時半，馬鞍山恆錦街1號對開橋底單車徑，一部電動單車起火，現場火光熊熊，冒出大量濃煙，更一度傳出爆炸聲響，有市民見狀報案求助。消防接報到場開喉將火救熄，事件中無人受傷，毋須疏散，惟橋底共7輛單車遭波及焚毀，部分被燒剩支架，而天橋底部亦被熏黑，起火原因有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者