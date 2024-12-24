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自炒撞甩燈柱 私家車頭凹陷

紅磡：交通燈碎片散落多條行車線。 紅磡：交通燈碎片散落多條行車線。
紅磡：交通燈碎片散落多條行車線。
【本報訊】昨晨8時許，一輛私家車沿紅磡漆咸道北往尖沙咀方向行駛，至近蕪湖街交界時，懷疑失控猛撼路中一支交通燈柱。捱撞交通燈飛脫墮地，碎片散布多條行車線，而私家車的車頭正中間凹陷，司機自行報案求助。
警員到場調查意外原因，私家車司機及乘客其後報稱受輕傷，前者需由救護車送院治理。
紅磡：私家車車頭正中間凹陷。紅磡：私家車車頭正中間凹陷。
紅磡：私家車車頭正中間凹陷。
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