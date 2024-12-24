12月24日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月24日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
自炒撞甩燈柱 私家車頭凹陷
紅磡：交通燈碎片散落多條行車線。
【本報訊】昨晨8時許，一輛私家車沿紅磡漆咸道北往尖沙咀方向行駛，至近蕪湖街交界時，懷疑失控猛撼路中一支交通燈柱。捱撞交通燈飛脫墮地，碎片散布多條行車線，而私家車的車頭正中間凹陷，司機自行報案求助。
警員到場調查意外原因，私家車司機及乘客其後報稱受輕傷，前者需由救護車送院治理。
紅磡：私家車車頭正中間凹陷。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241224-1224_00176_224/自炒撞甩燈柱--私家車頭凹陷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc