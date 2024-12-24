貨車直剷3死車 的哥捲輪下

【本報訊】昨日下午約2時，德輔道西往中環方向、近西區公眾貨物裝卸區對開發生4車連環相撞，當中牽涉一輛中型貨車、兩輛的士及一輛客貨車，其中一名姓郭（69歲）的哥被捲入其座駕後方的中型貨車車底，他獲救時頭部流血，身體多處受傷，並且陷入昏迷，他隨即由救護車送往瑪麗醫院搶救。

肇事司機涉危駕被捕

警員封鎖現場，以便調查意外原因及經過，初步得悉該兩輛的士及客貨車當時是停泊在路面東行方向；而網上流傳的車Cam影片亦見到，郭男當時離開其的士，正在車尾位置整理物品，當他拉開司機位車門，相信是準備上車離開時，肇事中型貨車從不遠處疾馳而至。畫面所見，中型貨車最初在右線行駛，卻在出事位置附近的彎位切入左線，司機懷疑無察覺路邊「死車」，首先猛撼郭男及其的士，復將其推前波及其餘兩車。由郭男在鏡頭現身直至捱撞，整個過程不足10秒，而肇事中型貨車在意外發生時並無減速迹象。