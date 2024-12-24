東呼即應：壯陽糖果勿亂嘗 攝取過多恐命償

補腎即睇東呼即應 腰果核桃「以形補形」 早前有網售糖果被指含有未標示受管制壯陽藥物成分「他達拉非」，且超出每日劑量。有泌尿外科專科醫生向《東呼即應》表示，「他達拉非」多於20毫克，會導致血壓急降，甚至會有生命危險。有註冊中醫師亦稱，食用木耳、海帶、黑豆、黑芝麻，或外形長得像腎臟的腰果、核桃，均有助補腎。中醫師指日常生活習慣方面，戒除忍尿，注意腰部及膝蓋保暖、節制房事，亦是補腎的重要一環。

泌尿外科專科醫生梁樂希表示，「他達拉非」起初在研究時是用於醫治心絞痛，主要效果是可以令血管擴張，令病人舒服一些，其副作用是頭痛、肌肉痠痛及燥熱；有一部分病人會無端有勃起情況，這個成分因此被人用來醫治勃起功能障礙。「他達拉非」的副作用對男性女性都是差不多，從藥效而言可幫助男士維持勃起狀態，令男性生殖器更硬；女士而言，因為會充血，所以可以令陰道更加濕潤。

「他達拉非」每日劑量上限20毫克 「他達拉非」雖有醫治「不舉」的功效，但並不是多多益善，醫生提醒市民不要自行網購或由外地帶返香港。梁樂希指，藥用成分每日劑量最多是20毫克，多於這個分量就會開始出問題，如果吃得太多會導致血壓急降，嚴重會有生命危險。這個情況可能需要洗血，如果是有勃起功能障礙的人，建議去看醫生，因為凡是這類藥物，即燐酸雙酯酵素-5（PDE-5）抑制劑，會和其他藥物相沖，要有醫生紙才能購買。

在中醫角度，勃起功能障礙可能是腎虛的表現，大多出現在50歲以上的男性，近年更有年輕化趨勢。不過，腎虛並非只是「男人之痛」，女性腎虛則可能出現月經問題，如經痛等。所以無論男女，腎虛都會導致腰痛、頭暈、耳鳴或小便增加的情況。

註冊中醫師潘健燊表示，腎在五行中屬於水，水與天然的鹹味和黑色有最大關係，例如木耳、海帶、黑豆及黑芝麻，都是常見的自然中可以找到的補腎食物。另外，外形長得像腎臟的食物，例如腰果、核桃等亦有助補腎。在中醫學角度，認為動物的臟腑亦可以有滋補相應臟腑的作用，但如果長期食用雞子、生蠔這類食物，要留意自己會否造成痛風或膽固醇高。

注意腰膝保暖 改善習慣忌忍尿 潘續稱，在日常生活習慣方面，腎與大小二便以及生殖功能有關。市民在大小二便方面，千萬不能有忍尿的習慣，另外亦要注意保暖，因為當陽氣不足時，腎功能就會特別差，所以冬天要多穿衣，尤其要保護腰部及膝蓋。他又提醒，節制房事也是補腎的重要一環。