捷運女童險墮軌 機管局警告相關人員

【本報訊】本報今年10月初獨家報道，香港國際機場旅客捷運系統（APM）大半年間發生至少3宗事故，其中去年底有女童疑誤踏列車與月台間空隙幾乎墮軌。機管局昨表示，已確認事發當天未按規定向機電署通報的原因是有關人員在通報、溝通上警覺性不足，以及《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》相關內容未夠清晰，未能為前線員工在事故通報工作上提供足夠指引，因此沒有證據顯示、亦沒有誘因驅使任何人員隱瞞事件。政府備悉機管局已對相關人員作出警告。

通報警覺性不足 手冊欠清晰 機管局指就去年11月21日旅客捷運系統一宗事故的處理手法完成調查，已向政府提交調查報告，並發表報告撮要，指該名年幼乘客意外踏進列車與月台之間的空隙，部分身體曾在空隙中，並由其他人士立即從空隙拉起，車門按原定時間，即開門35秒後如常關閉，列車服務不受影響。由於車門的保護系統在關門時沒有探測到阻礙物，因此沒受觸發而發出警告。該乘客沒有受傷，也沒提出投訴。

機管局又稱，機電署與機管局於調查過程的溝通中，沒有指出機場旅客捷運系統有系統性安全問題。月台幕門和列車車門均安裝了高性能的感測器和紅外線裝置，以確保車門關閉期間探測到阻礙物後不會關閉，防止列車啟動。機管局稱會落實一系列改善措施，包括已提醒前線員工必須妥善記錄與乘客安全有關的事故，包括當時未能證實的事故，讓相關部門可根據記錄通報機電工程署；機管局正更新及加強有關指引，並將為前線員工安排相關簡報會及培訓；以及將調整及改善月台閉路電視設置，有關工作會在明年3月或之前完成。