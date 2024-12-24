元朗721暴動對決 46歲白衣人囚49月

官斥帶備木棍藤條 出於仇恨圖私了 元朗西鐵站一帶於2019年7月21日晚至翌日凌晨發生襲擊事件，其中一名46歲男商人被指向當日在現場的黑衣人擲地盤燈及木條且手持藤條，其後被控暴動及串謀有意圖傷人罪。案件經審訊後，被告被裁定兩罪罪成，昨於西九龍法院（暫代區院）被區院暫委法官陳慧敏判監4年一個月。陳官指案發當日有黑衣人聚集並非巧合，而另一幫的白衣人攻擊是屬「私了」，強調判刑時，不會考慮案件是否因為黑衣人與白衣人敵對而發生，只會考慮暴動摧毀社會安寧的程度。

被告鄧嘉民（46歲）報稱是商人，被控於2019年7月22日在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動；以及意圖使他人身體受嚴重傷害，而串謀非法及惡意傷害他們。控方案情指，案發當日，被告身穿白衣，在元朗英龍圍外以地盤燈及木棍擲向黑衣人，並手持藤條，站在白衣人前線。

曾串謀意圖傷人被定罪 被告過往有6項刑事定罪紀錄，其中4次涉及交通違規，最後一次於2009年被定罪，涉及串謀有意圖而傷人。法官引述辯方求情時指，被告作為元朗圍村的原居民，屬支持政府，當日有黑衣人走入元朗圍村，才將他們驅趕至元朗港鐵站。

辯方亦呈上一名元朗區議員撰寫的求情信，形容被告熱心公益，會定期捐款及參與義工，又指被告在疫情期間捐贈及分發口罩，且向長者派發飯盒。

指行為對社會造成損害 法官則指當時有黑衣人戴上口罩及持雨傘，聚集在元朗圍村外，事件並非偶然，他們並非完全無辜，而白衣人帶備木棍及藤條亦是有預謀，他們攻擊黑衣人是出於仇恨，屬於「私了」。法官指白衣人不應該自行執法，以暴力表達不滿，應報案求助，強調他們的行為會對社會造成損害。法官考慮到案件中無呈報有人受傷及公共設施損毀，被告的行為比其他暴動案程度輕微，但被告身處現場鼓勵了其他白衣人參與暴動，最終決定判囚4年一個月。案件編號：DCCC 6/2022