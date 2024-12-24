環保署 告別即棄齊出力 走塑新例見成績

養成自備餐具習慣 少食肆違規個個讚 被稱為「走塑令」的管制即棄塑膠新法例由今年4月22日起實施，為期半年的適應期至今已結束兩個月。環保署共接獲62宗投訴和舉報，當中33宗已發出書面警告，其中兩間食肆負責人被定額罰款2,000元。綠色和平項目主任譚穎琳認為，投訴舉報的數字不多，反映新例成效不錯，令市民更習慣自備餐具。

62宗投訴舉報 2食肆罰款 環保署公布最新數字，共接獲62宗有關投訴和舉報，並已就所有投訴和舉報個案作出調查，其中33宗個案在多次宣傳和教育後仍未合規且未有具體行動作出改善，環保署已發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善，否則會發出定額罰款通知書。此外，環保署已跟進15宗發出書面警告超過10個工作天的個案，其中兩間食肆由於違規情況仍然持續，環保署人員已向負責人發出2,000元定額罰款通知書，環保署會再適時跟進其他個案。

環保署發言人表示，新法例實施至今，業界整體已大致合規，並已適應新法例的要求，在業務上作出相應的配合。發言人又重申，適應期過後兩個月大部分違規情況在短時間內已作出更正，提醒業界署方會認真跟進違規個案，期望與業界和市民攜手進一步推動社會的「走塑、走即棄」文化。

環團冀多溝通助業界解難 譚穎琳表示，見到坊間不少食肆提供非塑膠餐具需要額外收費，有助可鼓勵市民減少使用即棄餐具；至目前為止涉及「走塑令」的投訴、舉報和罰款宗數均不多，反映新例成效不錯，很多市民已習慣自備餐具。

譚又稱，對於屢勸不改、持續違規的食肆，除了施加罰則，也希望當局可以持續與業界溝通了解他們的難處，以幫助他們源頭減廢，例如可以嘗試約見食肆負責人，向他們提供更多停用即棄塑膠餐具的替代方案。

「走塑令」實施後，已有成熟替代品的即棄塑膠餐具和其他塑膠產品，例如發泡膠餐具、膠飲管、膠刀叉匙、膠碟、膠柄棉花棒、雨傘袋、食物膠籤、膠牙籤等；以及一些生活非必需品，例如螢光棒、氣球棒和充氣打氣棒等，均不可以銷售或提供。而其他未有成熟替代品的即棄塑膠餐具，例如膠杯、膠碗、膠飯盒和膠蓋，食肆及店舖可繼續銷售或向外賣客人提供。