醫健：成視在人：你知道孟加拉是茶葉大國嗎？

孟加拉的山丘上有167個商業茶園，是世界上最大的茶園產地之一，而採茶這類辛勤工作通常收入低、工作條件惡劣。當地採茶工人是全國工資最低的僱員之一，生活水平有時甚至低於貧窮線。他們難以滿足基本開支，每日面臨艱辛工作和生活條件。

孟加拉茶業從業員超過400萬人，其中至少30萬名園丁從事採摘茶葉等勞力密集工作。這些工人中有四分之三是女性，許多人屬於原住民，祖先歷代都是在茶園當工人。這些茶園主要分布在錫爾赫特、穆爾維巴扎、哈比甘傑、潘查加爾和吉大港等東北部地區。

茶園提供的住房往往質素較差，除了缺乏潔淨水，亦缺乏衞生設施和電力等基本設施。兒童獲得優質教育的機會有限，無法打破代代貧窮的問題。短缺的醫療保健資源會導致健康狀況不佳，而採茶對體力的要求高，以及在種植園中接觸農藥和其他化學品，亦加劇他們的健康惡化。

說了這麼多，究竟奧比斯的工作與孟加拉的採茶工人有何關係？敬請留意下期本專欄，與大家細說奧比斯在孟加拉茶園的故事。

奧比斯