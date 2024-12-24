私家車撞飛男子 揭座駕藏太空油

【本報訊】昨日凌晨零時許，一輛私家車沿深水埗大南街往界限街方向行駛，當駛至大南街155號垃圾收集站對開時，懷疑撞倒一名男子，將他拋上私家車的擋風玻璃，再彈飛8米外倒臥地上，頭部受創，漸陷昏迷。

救援人員趕抵現場，捱撞姓李（68歲）男子其後回復少許知覺，他半清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。意外中，私家車右邊「大銀幕」碎裂損毀，地上遺下一攤鮮血，而司機則未有受傷，在場協助調查意外原因。

垃圾車司機開工遇橫禍 調查期間，警員在私家車車廂內檢獲28支懷疑含有液態依托咪酯、俗稱「太空油」的電子煙煙彈。經初步調查，姓蕭（44歲）男司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「管有第一部毒藥」被捕，他已被扣留調查。

消息指，事主為一名垃圾車司機，當時正接載同事到垃圾站開工，由於現場行車線上放置數個大型垃圾桶，導致垃圾車停泊時部分車身越過鄰線。李男其後走到垃圾車左邊近乘客位抹車，詎料飛來橫禍，遭私家車撞飛受傷。