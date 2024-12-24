2100宗加密幣騙案涉31億 議員促監管籲便宜莫貪

【本報訊】過去本港曾出現多宗涉及加密貨幣的詐騙案，執法部門指去年接獲與加密貨幣有關的案件超過3,400宗，損失金額超過43億元。今年首10個月有2,100多宗，損失金額超過31億元。而在相關案件當中，單一最高損失金額大約16億元。

冀完善法律框架 結合實體經濟 議員吳傑莊指政府除了加強監管及宣傳教育之外，市民亦要多加認識加密貨幣，了解投資風險，切忌貪小便宜，投資時要選擇持牌買賣平台，同時要量力而為。

吳傑莊指，加密貨幣發展在今年出現很大突破，全球多國政府都開始將加密貨幣合規化發展，甚至用作戰略儲備。

立法會上周首讀及押後二讀辯論《穩定幣條例草案》，草案主要就法幣穩定幣發行人設立監管制度。對於香港首批比特幣和以太幣的現貨ETF亦在今年掛牌，吳看好加密貨幣的虛擬經濟與實體經濟結合，希望當局繼續完善相關法律框架，為業界拆牆鬆綁，在可控風險下推動加密貨幣行業的發展。

吳相信如果行業發展理想，對於鞏固香港國際金融中心地位是相當重要。