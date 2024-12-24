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呃15萬交通傷亡援助金 廚師囚14月

廉政公署調查揭發一對夫婦詐騙社會福利署交通意外傷亡援助及保險公司醫療賠償。 廉政公署調查揭發一對夫婦詐騙社會福利署交通意外傷亡援助及保險公司醫療賠償。
廉政公署調查揭發一對夫婦詐騙社會福利署交通意外傷亡援助及保險公司醫療賠償。
【本報訊】廉政公署調查揭發一對夫婦訛稱遇上交通意外受傷，詐騙社會福利署交通意外傷亡援助及保險公司醫療賠償共約68萬元。涉案妻子早前承認詐騙約53萬元，判囚兩年；其丈夫經審訊後被裁定詐騙社署約15萬元罪成，昨在東區裁判法院被判入獄14個月。暫委裁判官葉成林判刑時指出，被告有意圖犯案，案件涉及公帑，罪行性質嚴重。
同案妻子已判監兩年
42歲被告楊炳威，是一名兼職廚師，早前被裁定一項欺詐罪名成立。案情透露，社署的交通意外傷亡援助計劃為交通意外受害人提供即時經濟援助，申請人須向社署提交申請表及病假證明書等文件。楊於2021年5月底向社署申請交通意外傷亡援助，報稱自己同年3月初在一宗交通意外中受傷，並提交了一張看來由醫院管理局開出的病假證明書，病假日期長達兩個月。社署其後向楊炳威批出一筆約15萬元交通意外傷亡援助。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現楊炳威並沒有在報稱的日子，前往醫管局轄下的診所接受治療，亦沒有獲簽發任何病假證明書。
楊炳威的41歲妻子莊小方，早前承認以相類手法提供虛假病假證明書，詐騙社署及3間保險公司交通意外傷亡援助及醫療賠償共約53萬元，被判入獄兩年。同案另一名46歲被告陳學仁，即莊小方胞姊的前伴侶，則被控一項欺詐罪名及6項串謀詐騙罪名。他於本年3月8日未有到法院應訊，法院同日發出拘捕令。案件編號：ESCC 2671/2023
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