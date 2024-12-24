呃15萬交通傷亡援助金 廚師囚14月

同案妻子已判監兩年

42歲被告楊炳威，是一名兼職廚師，早前被裁定一項欺詐罪名成立。案情透露，社署的交通意外傷亡援助計劃為交通意外受害人提供即時經濟援助，申請人須向社署提交申請表及病假證明書等文件。楊於2021年5月底向社署申請交通意外傷亡援助，報稱自己同年3月初在一宗交通意外中受傷，並提交了一張看來由醫院管理局開出的病假證明書，病假日期長達兩個月。社署其後向楊炳威批出一筆約15萬元交通意外傷亡援助。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現楊炳威並沒有在報稱的日子，前往醫管局轄下的診所接受治療，亦沒有獲簽發任何病假證明書。