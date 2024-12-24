盛事甩轆國際共睹 來港搞活動勢卻步 消委會迄接19投訴

球星見面會貨不對辦 接連爆鑊形象破爛 在上周五（20日）於香港大球場舉行了一場「Legends Assemble傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」，但見面會卻被球迷怒轟貨不對辦，公關災難持續發酵。消費者委員會公布，截至昨午5時共接獲19宗投訴，涉及金額約13.8萬元，最高金額的一宗為13,761元。有議員批評事件影響香港形象，擔心事件或會令日後有計劃來港舉辦活動的組織卻步。

議員江玉歡昨在電台節目表示，今次事件在某程度上影響外界評估香港舉辦活動的能力，影響了香港形象，令計劃來港舉辦活動的組織方卻步。她又指類似表演或賽事出現事故並非首次，理論上可以避免，認為主辦方需要考慮清楚是否可以實現口頭或宣傳廣告上的聲稱，否則不能有相關承諾。

議員倡訂「良好作業守則」跟從 江續稱，相關事件若透過法例處理或要很長時間，對消費者並非最好保障，建議政府考慮制訂「良好作業守則」，列明「貨不對辦」的定義、需要退款的情況，以及宣傳廣告和處理投訴的做法等，讓業界遵守；又建議可以增設專門部門，協助主辦方舉辦大型活動盛事。

消委會總幹事黃鳳嫺在同一個電台節目表示，涉事套票的賣點是可在見面會與17名球員單對單合照和簽名，但投訴人稱入場後逗留時間太短，很多球員已離開，指大會處理不當，要求退款，但主辦方卻認為每人與球星合照和簽名的數目不同，不能全數退款。

倘未達共識 或小額錢債處理 事件涉及人數只有約30多人，冀主辦方可以彈性和人性化妥善安排。她又指，主辦單位有局部提供條款承諾，未必完全觸犯商品說明條例，若雙方未能達成共識，可能要透過小額錢債處理。

皇馬球星對巴塞傳奇球星見面會於球賽當天上午開始，活動套票價值6,880元，包含可與球星一對一合照以及索取簽名。不過，有指多個購買套票的皇馬球迷會會員，帶同球衣到酒店等待和球星簽名及合照時，疑似主辦單位安排「自己人」優先入場，令現場人數超過100人，安排混亂下，費高為首的幾名球星疑似不滿提早離場，令真金白銀買套票的球迷最後「得個吉」。