聽電話「幾句安慰」 配套服務不到位

【本報訊】針對現時照顧者的政策，社福界議員狄志遠認為缺乏完備配套，雖然有相關熱線，但未有足夠服務，部分個案只被轉介另一熱線獲取支援，長者使用相關服務或有困難。另一議員林素蔚則指部分熱線只是「安慰吓就算」，有照顧者因經濟壓力被建議上大灣區，認為政府需要反思和檢討。

對於民研調查個案中，有在職照顧者向社工求助，但打了10次電話才有人回應，3個月後才有社工聯絡，狄志遠指未能確認個案是否使用政府熱線，假如是經由政府熱線則不理想。他指政府熱線的要求是真人社工接聽，對於接聽時間也有要求。

林素蔚指政府針對政策及專業支援服務不到位，令部分政策未能落地。她認為政府宣傳及社區組織較着重基層、公屋區，但居住在居屋、私樓的個案難以接觸相關資訊，亦有接獲相關求助有隱藏個案認為政府資源未能幫助他們。她又認為個案中的在職照顧者只會愈來愈常見，「喺街度問一問，可能係10個有兩、3個咁嘅狀況。」

全港料50萬名照顧者 她表示，現時針對照顧者的暫託服務分為上門、院舍及中心3種，曾有照顧者曾表示即使致電亦未能即時使用服務，認為反映相關服務未能對接，加重照顧者的照顧壓力。

狄志遠則認為設有暫託服務是有進步，但仍未到位，指經濟支援上現時只有大約一萬名照顧者可獲相關經濟支援，但估計全港有50萬名照顧者。對於政府計劃推出「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，他坦言未知政府會如何做，期望政府能提早預防，並且有相關標準，例如照顧者的家庭背景、是否長者或殘疾人士等。

狄認為每個人總有需要使用醫療服務，可透過問卷作篩查。林素蔚則關注特殊教育需要兒童、精神復元人士等照顧者亦須被照顧，期望政府多作增潤及配對工作，才能有效幫助市民。