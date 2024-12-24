照顧者政策拙劣 一句問候等3個月

苦主日瞓兩句鐘 社工電話打唔通 資訊零散欠作用 過去發生多宗倫常慘劇，當中不乏以老護老，照顧者身心難以負荷而尋死。有機構今年11月針對照顧者支援政策進行民意調查，發現29%受訪者認為照顧者政策「好無效」，較參與慎思討論前的14%增加超過一倍，總體上約65%受訪者傾向認為政策無效。有在職照顧者的受訪者表示每日只有兩至3小時睡覺，向社工求助打了10次電話才有人回應，3個月後才有社工聯絡，亦有受訪者指出現「老者」照顧「更老者」的問題，亦有很多照顧者需要花精力尋找支援資訊，指現時缺乏整合資訊的統一平台。

今年8月觀塘瑞和街發生照顧者悲歌，一名六旬男子在家中疑意外失救亡，同住的八旬病母頓失照顧不治，直到業主上門收租始揭發。而7月份藍田德田邨一對高齡夫婦燒炭亡，據在場檢獲的遺書指77歲的女死者生前患病，懷疑81歲的丈夫憂其病情，決定雙雙尋死。另一宗事發於筆架山道老牌豪宅，71歲女戶主懷疑自殺，被女傭發現後報案求助，當時執法人員到場調查，赫見女戶主手和頸有割傷痕迹，期間又在主人房床上發現84歲老翁昏迷不醒，經檢驗後證實死亡。據稱女戶主曾透露擔心無力照顧老伴，不排除因此萌生死念。

照顧者壓力大，外界一直批評政府的支援不足。香港民意研究所在本月中旬公布研究結果時，有28%的受訪者認為本港照顧者政策成效一般，在後續研究中邀請14名市民參與慎思討論，其中7人為照顧者。受訪者填寫「慎思前問卷」後會獲發政策背景資料及正反觀點，並參與討論，最終部分受訪者起初對照顧者議題並不熟悉，後來明白政府現行對照顧者支援政策對照顧者幫忙十分有限。

像被邊緣化 嘆生存似沒意思 當中有照顧家人超過10年的在職照顧者認為每日「24小時不夠用」，扣除10小時工作、8小時照顧家人、兩小時交通時間，每日只有兩至3小時睡覺。該照顧者覺得身心已經很疲倦，出現易怒、做事常出錯後嘗試向社工求助，但打了10次電話才有人回應，3個月後才有社工聯絡。該照顧者認為如非自己主動求助，或會再多一宗新聞事件，期望政府在精神方面支援多撥資源。

該照顧者認為社工上門探望有幫助，認為以往像被邊緣化（shadowed）、「覺得自己在這個世上好似沒甚麼意思」。該照顧者認為社工關心時表示「你怎樣呀？睡得好不好？你好憔悴」時已有幫助，認為自己有被欣賞。

老者照顧「更老者」 有心無力 另一個以老護老的個案，該照顧者須要照顧外父、外母，一位剛剛入院，而另一位出院後轉到了療養院。該照顧者認為許多60歲或以上的長者，照顧80歲以上的情況衍生「老者」照顧「更老者」的問題，認為以老護老的照顧者未必可以受惠於資訊便利的政策。

文件複雜 申社區服務多關卡 第3個個案須替95歲家翁四處找送飯服務，或者社區照顧服務券的服務。該照顧者認為相關文件寫得很複雜，一度懷疑自己的理解能力有問題，形容是「衝過好多關」才能了解可取得的服務。該照顧者認為雖然可找社福機構幫忙，但要先懂得找他們。

參加者完成討論後會填寫「慎思後問卷」，有非照顧者的受訪者表示，原以為提供經濟援助是最大自由度和直接手法，但後來發現個人精神健康支援同樣重要，認為能讓照顧者更有心力長期作戰；亦有人了解到照顧者需要花費很多精力尋找獲得支援的資訊，也缺乏統一平台整合資訊。