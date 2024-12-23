龍七公：AI牙科檢查 管理口腔健康

本港牙醫人手短缺，在政府牙科診所進行一次普通檢查，等待時間長達12至18個月；惟私營牙醫收費不菲，基層市民難以承擔，令不少基層市民未有培養定期檢查牙齒的習慣，甚至出現問題亦未必會即時求醫。

提升市民護理意識 政府早前發表的《2021年口腔健康調查報告》顯示，70%非居於院舍長者有「牙周袋」情況，65歲或以上使用長期護理服務的長者中，超過一半有未經治療的蛀牙。正所謂「牙痛慘過大病」，不少老人家因為牙齒不好影響進食，導致攝取營養不夠，影響身心健康。為了在社區層面服務更多弱勢社群，我和立法會議員鄧家彪，聯同港大牙科醫學院、中國太平保險集團等政界、醫學界、商界及地區的力量，近日合作開展「AI牙科檢查服務進社區計劃」。

計劃中使用的Gum AI，是由港大牙科醫學院團隊研發的人工智能及行動醫療技術，操作簡單，檢測結果直接易明，僅需以平板電腦拍攝口腔照片，數秒內即可分析牙齒及牙齦健康狀況。檢測結果以顏色標示不同位置的健康狀況，紅色代表情況不理想，黃色代表要加倍注意，綠色代表狀況良好，方便牙醫團隊及長者理解並盡早識別潛在的口腔問題。將Gum AI的分析結果與專業牙醫的分析進行比對後，精確率超過90%，有助紓緩牙醫人手短缺問題。

在為期3個月的計劃中，港大牙醫學院學生及居民組織將組成義工隊伍，在港大牙醫學院專業指導下接受培訓，掌握如何使用Gum AI為長者進行檢查，並提供個人化家居口腔衞生護理建議。義工將分別到藍田興田邨法團會動室、滙景花園業委會會所，及工聯會康齡服務社翠屏中心或秀茂坪社區會堂，每場為60至80名長者檢查口腔，3個月內預計做4至6次檢查，並針對其問題給予相應建議。團隊將持續跟進同一批長者，對比服務前後的成效，如果長者的口腔情況未有改善，會轉介到牙科診所求醫。

Gum AI是高科技落地服務民生的真實寫照，透過科技做好基層牙科服務，減輕醫療負擔。而減低對牙醫的依賴、降低傳統口腔檢查的輪候時間僅是第一步，更重要的是提升市民口腔護理意識，協助市民及早識別和治療口腔健康問題，防止更複雜及昂貴的治療，長遠減輕市民和政府的開支。計劃長遠目標是將服務延伸至全港18區，方便行動不便的長者，讓他們能享受便捷高效的家居口腔健康管理服務。未來甚至可拓展到學童，從小培養小朋友的護齒意識。

預防勝於治療，政府早前提出要建立「重預防、早發現、早治療」的口腔健康及牙科護理體系，向所有年齡層市民推廣以預防為重的基層口腔健康護理，並為弱勢社群提供必須的牙科護理服務。我相信未來會有更多類似Gum AI的高科技落地應用，利用科技更好幫助市民了解和管理健康情況，從而長遠減輕對醫療系統的壓力。