笑看天下：究竟誰才是混蛋

口出狂言和言行不一，可說是美國候任總統特朗普的特色。還有不到一個月，特朗普將正式入主白宮，不過，佢未正式上任，已經活躍於國際舞台。特氏最愛祭出「關稅大棒」，動不動就要向他國狂徵關稅，呢，加拿大總理杜魯多一聽見特朗普話上台後要向加國貨開徵25%關稅，嚇到立時親身飛往海湖莊園覲見特朗普，希望佢收回成命，誰知惹來一鼻子灰，畀狂人揶揄不如讓加拿大成為美國第51個州，杜魯多任州長，認真冇癮。

特朗普呢個人，最看不起卑躬屈膝之輩，反而欣賞夠膽向佢挑機嘅人。當今世上，北韓領導人金正恩無懼美國長期打壓和制裁，導彈核武依然研究得不亦樂乎，久不久又試射吓洲際導彈，搞到日本和南韓緊張兮兮，美國亦奈何不了金正恩。故此特朗普曾經放話，說要直接同金正恩見面解決緊張關係！

此外，西方最近質疑俄羅斯高超音速彈道導彈「榛樹」嘅性能，俄總統普京日前喺記者會上揚言，已準備好與美國進行「導彈對決」。怎麼個對決？普京說，雙方在烏克蘭選擇一個指定地點，譬如首都基輔，由美國導彈防禦系統負責保護，俄方則發射「榛樹」攻擊。普京解釋，「導彈對決」類似科技實驗，屬於21世紀高科技對決，形容有趣。

普京看來智珠在握，否則怎會直言「有趣」！烏克蘭總統澤連斯基忙不迭喊話：「你認為普京是神志正常的人嗎？真是混蛋！」普京果然係特朗普欣賞嘅聰明人，幾句話就激到戲子總統生蝦咁跳！普京口說要與美國「導彈對決」，阿哥，認真你就輸了！一如特朗普話要24小時內結束俄烏戰事！如今特氏又話要支持烏克蘭，只要北約成員國將國防開支增加至佔GDP的5%。戲子總統只有被玩死！