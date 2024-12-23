冰鑑春秋：誰邀馬龍來都會受歡迎

馬英九再次訪問大陸，在會晤國台辦主任宋濤時，強調日前邀請陸生團訪台太過成功，引起民進黨發動攻擊。他認為此行獲得台灣絕大多數民眾的高度肯定，也很歡迎大陸同學到訪，因為這是真正的民心所向。民進黨果然坐不住，立刻發動陸委會反擊，宣稱這次陸生團會受到矚目，全是因對岸特別安排本來就有廣大球迷的馬龍來台，加上乒乓球運動在台已有深厚基礎，馬龍個人成就本來就受到許多球迷歡迎，「誰邀請馬龍過來都一樣」。

陸委會的說法透露出：一、就連民進黨都不得不承認，這次馬龍等大陸學生來台，確實大獲歡迎，完全打臉民進黨想要的低調壓抑。二、民進黨撇清馬英九的功勞，拚命想淡化他的特殊角色地位，只好酸溜溜地說「誰邀請馬龍過來都一樣」。

若事實真是如此簡單，那陸委會大可以不讓馬英九專美於前，自己去和大陸接洽，邀約台灣人期待的全紅嬋、潘展樂、樊振東等人前來，印證一下自己的說法啊！但所有人都知道，陸委會別說不敢這樣做，就算它真的發出邀約，最後的結果大概也就是已讀不回。

馬英九是熱心穿梭於兩岸，致力於化解兩岸紛爭促進交流，才獲取大陸信任，成功邀約大陸學生團訪問。對大陸充滿敵意又缺乏溝通聯繫管道的陸委會，根本沒有任何條件做到這一點，卻還想抹殺馬英九的努力，酸葡萄的嘴臉真是可笑之至。

民進黨與陸委會是否忘了，馬龍與學生團來訪時，民進黨設下三不一低調的限制，還不斷炒作意識形態對立，就是要把單純的交流訪問抹成統戰。自己都存了這種心態，誰還願意接受你的邀請？除非陸委會有本事自己也辦一場和馬英九互別苗頭，否則還是閉上尊口，不要丟人現眼了。