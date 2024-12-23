橫眉冷看：普京向美國下戰書

每逢歲末，俄羅斯總統普京都會舉辦記者招待會，今年也不例外。在今年的記者會上，普京被提問最多的，仍是俄羅斯與烏克蘭戰爭的問題。有記者質疑，早前俄軍向烏克蘭發射的「榛樹」高超音速導彈，算不上是甚麼厲害玩意，美西方國家早在冷戰時期，已準備好應對方案。

普京面對質疑，表現得不慌不忙，並即場劃下道兒，向美國提出挑戰。他說咱們不妨先劃定地點，譬如就在烏克蘭的首都基輔，美國大可以在當地部署最先進的防空武器，甚麼「愛國者」導彈、「薩德」導彈防禦系統，全部可以派上用場。待美方預備充足，俄羅斯再向目標位置發射「榛樹」導彈，且看結果會如何。普京大帝老神在在，頗有已故香港武打巨星李小龍的風範。李小龍跟人切磋功夫，也是先讓對方擺好架勢，但不論你如何防禦，到李三腳踢出時，閣下依舊是全無招架之力。

美國到今天為止，尚未製造出可靠的高超音速導彈，雖然經過多番測試，卻是時靈時不靈，始終未能裝備入列，更談不上能對同類型武器，作有效攔截。今番普京公然下戰書，看來五角大樓敢應戰的機會接近於零。

相對於普京的自信與張揚，中國領導人則向來表現含蓄，但是悶聲者往往更能發大財。目前全球最先進的高超音速技術，是掌握在解放軍手上，中國不但擁有高超音速導彈，更成功試驗了高超音速無人機。至今為止，其他國家尚未研製出高超音速導彈的反制系統，然而早前在珠海航展上，解放軍展出的「紅旗19」，卻正是高超音速武器的剋星。因此，美國要想接受普京的挑戰，唯一的辦法，就是考慮擱下面子，主動向中國求售「紅旗19」。