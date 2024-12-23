筆下風雲：喪權辱國的杜魯多

加拿大總理杜魯多執政無能，笑話多多，下台壓力日甚一日。他日前改組內閣，任命8名新部長，並調整4名部長職務。惟關鍵盟友新民主黨領袖表明，將在下月27日眾議院假期復會後，正式提出不信任動議。一旦倒閣成功便會提前大選，杜魯多的政治生涯隨時畫上句號。

實際上，杜魯多除了生得靚仔，施政可謂一無是處，尤其緊隨美國反華，好處撈不到半點，所作所為猶如跳樑小丑。君不見，特朗普還未上任，已向加拿大高舉關稅大棒，揚言要向加國貨物徵收25%關稅，嚇得杜魯多即刻動身前往海湖莊園覲見。能否獲特朗普收回成命還未可知，但特朗普起碼3次公然促加拿大加入美國成為第51州，並叫杜魯多為加拿大州州長，擺明充滿不屑和恥笑。加拿大在杜魯多領導下喪權辱國，還好意思賴在位上，可見他本領沒有多少，倒是面皮厚得緊。

此事在加拿大也惹起極大爭議，安大略省省長福特表示，正考慮把限制對美國供電作為終極手段，以應對特朗普的關稅威脅，限電措施將影響美國150萬戶家庭云云。雖然150萬戶只是小數目，此舉不過螳臂當車，但起碼叫做有點骨氣反擊。

最令人側目的是，杜魯多至今拿不出對特朗普說不的勇氣，甚至有民調顯示，13%加拿大人對於成為美國的一個州樂觀其成。事實再次證明，對美國千依百順換不到好處，反而不斷被壓榨，而且被壓榨慣了，就會樂於充當奴隸。

還是中國有底氣，面對特朗普不卑不亢，不冷不熱，見招拆招，反而讓特朗普懂得尊重。這些年下來，已見美國的關稅大棒毫不靈光，反倒令美國通脹飛升，基層苦不堪言。只有杜魯多之流，才會被美國嚇得屁滾尿流。