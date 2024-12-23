強詞有理：援烏實為己

人之將走，其言也善，即將離任的美國國務卿布林肯終於說了一番實話，指美國已為烏克蘭提供大約1,000億美元援助，大部分用在美國的國防工業。其實這不是甚麼秘密，老美從來不做賠本買賣，援助別國往往帶有政治目的，對烏國的所謂援助更是居心險惡，不是為了烏國，而是為了本身利益，說穿了就是為了美國軍工複合體。

烏克蘭總統澤連斯基曾經大吐苦水，指美國大部分撥款都留在美國國內。這次他倒是沒有說錯，美國援烏資金並非直接交給烏克蘭政府，而是通過國防合同和軍火採購等渠道流入美國國防工業，其背後是龐大的利益鏈條，軍火商、國防官員、政客、智庫甚至媒體，幾乎所有利益相關者都獲取豐厚回報。在這方面，烏克蘭根本沒有選擇權，美國軍火商給甚麼就是甚麼，收到的往往是一些瀕臨淘汰的武器，價錢卻一點也不便宜。有烏軍軍官曾抱怨美國援烏武器「不好使」，絕非無的放矢。美其名曰對烏援助，實際上就是清理庫存，將老舊裝備給烏克蘭，再為美軍換上全新裝備，軍火商從中賺得盆滿缽滿。

正如有人形容，美國對烏援助就是一種赤裸裸的政治和經濟交易，用烏克蘭人的鮮血和生命換取自己的政治利益和商業回報，戰爭持續愈久，對軍工複合體愈有利。所以說，烏克蘭不僅是美國用來消耗俄羅斯的棋子，而且是美國軍工複合體的生財工具。

明白這個道理，就知道為何拜登政府不斷拱火澆油，臨下台還想用盡總統提取權，繼續向烏克蘭輸送軍火。在這種情況下，特朗普想推動停戰一點也不容易，「24小時內結束戰爭」更是不可能的任務。有英媒引述知情官員透露，特朗普有意維持對烏克蘭的軍援，條件是北約國家軍費開支必須由現時佔GDP的2%大幅上調至5%。這意味着特朗普不得不面對現實，對推動停戰的信心有所動搖，對軍援烏克蘭的立場開始軟化。畢竟形勢比人強，不管侵侵多麼狂妄，也不敢輕易得罪軍工複合體，軍工複合體一日不收手，推動停戰就只能是一種幻想。

說到底，美國就是靠戰爭起家，世界愈亂，美國軍火商愈是財源廣進。從俄烏戰爭到中東亂局，從南海衝突到台海危機，哪裏沒有老美的身影？怕只怕，水能載舟，亦能覆舟，美國因戰爭強大，也終將因戰爭衰敗。