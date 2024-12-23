坦言集：中國出兵

在巴基斯坦，中國在當地投資項目的中方人員，遭恐怖主義分子襲擊。特別是針對瓜德爾港，名義上是因為該港位於俾路支省，要求獨立的俾路支分離主義分子維護俾路支資源，攻擊中國投資項目的人員，目的是將之驅趕。

然而，分離主義分子的總部在歐美，資金、物資來源依靠歐美，近年在巴基斯坦的轉趨活躍，實際上是針對中國而來。他們與反華的巴基斯坦塔利班（不同於阿富汗塔利班），以及從敍利亞轉移來的伊斯蘭國，攻擊對中巴兩國都屬雙贏的中巴經濟走廊計劃，服從於美國的地緣政治戰略，民族獨立只是藉口和掩飾，領導者已是歐美公民，盡忠於歐美，不是本土。

中國要求巴基斯坦加強保護，以軍隊保衞而不是單靠地方警察等治安隊伍。但即使軍方出動，也不可倚靠，因為軍方與恐怖主義分子組織有多種關係。因此，若中國不直接介入，便難以保護中方人員、保護有關投資項目，中巴經濟走廊將難以推展。可是，中國介入便會被指干涉巴基斯坦內政。中國若要介入，可派出甚麼部隊呢？11月中巴舉行大規模的軍事演習，中國解放軍參與，或許作用不僅是展示武力，警告恐怖分離主義分子及其背後的歐美，更是顯示中國軍隊入巴的可能性。

依照西方慣例，也可參考俄羅斯的做法，中國應可組建企業化的保安公司，用保安公司的僱傭兵來執行軍事行動。工作人員實際上屬解放軍退役軍人，甚至直接從解放軍招聘，同時保持與中國軍方的密切聯繫和合作。這是避免解放軍直接參與引起的國際反應。

巴基斯坦的難題是不可依靠巴國政府與軍方解決，中國除非從當地撤退，否則便要與歐美支持的地方分離主義和恐怖組織作一決戰，即時組建私人企業化的類軍事保安公司，轉移解放軍退役者，派遣入巴，但活動局限於中方項目之內，目的在大幅度提升中方項目和人員的安全。

與此同時，中國更重要的是在巴國發展情報系統，深度掌握恐怖主義組織及其背後歐美勢力的動向，以作更好的防備。其中也要防範東突厥分離主義者借巴國形勢再度活躍（敍利亞政局轉變已見東突厥組織的蹤迹，中國不得不防它借巴國形勢恢復對華的襲擊）。

中美矛盾帶來美國對華的立體化混合戰爭，中國面對多重挑戰，世界不再是繁華太平盛世。