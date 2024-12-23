要聞港聞

老翁報案後樹上自縊亡

警員到場調查。（吳鎮興攝） 警員到場調查。（吳鎮興攝）
警員到場調查。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨午近2時半，一名姓陳（81歲）老翁被發現於上水百和路吳屋村山邊一棵樹上以繩上吊。救援人員接報到場將事主解下，他昏迷不醒，遂將其送往北區醫院搶救，其後證實死亡。警員於現場未有檢獲遺書，正調查其輕生原因。據悉，陳翁較早時自行報案，指會到上址自縊，他亦有身體病及情緒病紀錄。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者