老翁報案後樹上自縊亡

【本報訊】昨午近2時半，一名姓陳（81歲）老翁被發現於上水百和路吳屋村山邊一棵樹上以繩上吊。救援人員接報到場將事主解下，他昏迷不醒，遂將其送往北區醫院搶救，其後證實死亡。警員於現場未有檢獲遺書，正調查其輕生原因。據悉，陳翁較早時自行報案，指會到上址自縊，他亦有身體病及情緒病紀錄。