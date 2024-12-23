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富善邨39歲男墮樓喪命

事發於富善邨善美樓。 事發於富善邨善美樓。
事發於富善邨善美樓。
【本報訊】昨日凌晨約4時半，一名男子昏迷倒臥於大埔富善邨善美樓對開地面，懷疑由高處墮下，保安員發現後報案求助。救護員接報趕至，隨即將事主送往大埔那打素醫院搶救，惟他其後被證實死亡。警員在場未有檢獲遺書，經初步調查後，相信姓何（39歲）男事主從上址一單位墮下，其尋短原因有待了解。
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