校舍工地火警 焫着大樹

【本報訊】昨日下午約1時半，長沙灣海麗街1號一中學校舍內的工地發生火警，火勢懷疑燒着一棵大樹，冒出大量濃煙，驚動多人報案。

消防員奉召而至，出動一隊煙帽隊及一條喉灌救，並派遣搜救隊協助救援，未幾撲滅火勢。消防其後在起火位置調查，正了解火警成因。