7個月犯13竊案 獨行黑漢終落網

其中11宗闖幼園 掠財物逾23萬元 本港近月爆竊案頻頻，並有多間幼稚園接連成為賊人目標。執法部門分析相關案件的閉路電視影片，發現賊人的衣着容貌及犯案手法極為相似，相信是同一人所為，並查出賊人每次犯案前後，均會利用深水埗一公共屋邨的儲物室更衣和收藏贓物。前日凌晨，警員掩至該儲物室附近埋伏，見到目標人物懷疑準備「整裝出動」，隨即現身拘捕他。根據調查，被捕人士涉嫌干犯13宗爆竊及企圖爆竊案，當中絕大部分是向幼稚園下手，合共盜走超過23萬元財物。執法部門已落案起訴他相關罪名，案件將於今日提堂。

自今年10月份起，新界及九龍多區接連發生多宗針對幼稚園的爆竊案，案中賊人均是單獨行事，並於凌晨時分用硬物撬開門鎖或窗框，潛入校舍盜走現金及電子產品。人員翻查大量閉路電視影片，針對賊人外貌及犯案手法調查，成功鎖定目標人物，前日於深水埗拘捕一名姓俞（46歲）本地男子，他現已被扣留調查。

初步調查顯示，被捕男子懷疑有黑幫背景，他涉嫌與13宗發生於今年5月至12月的爆竊及企圖爆竊案有關，當中11宗涉及幼稚園校舍，合共盜去約15萬元現金及約值3萬元的電子產品，包括電腦、電話及相機等；另外兩宗為地盤和辦公室爆竊案，合共損失約4.3萬元現金及電子產品。所有案件合共涉及逾23萬元財物。

公屋儲物室換衫藏贓 執法部門指，被捕男子在犯案前後會前往深水埗一公共屋邨的儲物室內更換衣物，以及利用儲物室暫時存放爆竊贓物，從而掩人耳目。行動當日凌晨，警員在該個儲物室外埋伏，目擊涉案男子再次到場換上與其犯案時相類似的衣物，懷疑企圖再度犯案，於是看準時機，上前將其拘捕，當場檢獲包括鴨舌帽及衞衣等懷疑犯案用的衣物，以及起回一批電腦、相機及攝錄機等財物。被捕男子已被落案起訴合共12項「入屋犯法」罪及一項「企圖入屋犯法」罪，案件將於今日在粉嶺裁判法院提堂。