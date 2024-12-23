今日最低14℃ 平安夜回升至19℃

【本報訊】受一股乾燥的東北季候風影響，天文台於昨早一度錄得最低市區氣溫只有攝氏13.5度，隨着季候風在本周中期稍為緩和，沿岸地區日間氣溫回升，預測今日最低氣溫為攝氏14度。不過，市民或要度過一個清涼的平安夜，預測平安夜（24日）及聖誕節（25日）最高氣溫分別回升至攝氏19度及21度，而另一股東北季候風會在本周後期抵達華南，氣溫會再度轉涼。

天文台昨早錄得市區最低攝氏13.5度，有7個氣象站均錄得低過攝氏10度，當中大帽山最低攝氏5.7度、昂坪攝氏7度、大老山及打鼓嶺分別只有攝氏7.4度及7.5度。天文台預測今早天氣相當清涼，市區最低氣溫約攝氏14度，新界再低兩、三度，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約攝氏17度，稍後有幾陣微雨，吹和緩至清勁東北風。

今年勢成全球最熱一年 據最新的9天天氣預報，平安夜早上仍然清涼，晚上風勢較大，聖誕節假期短暫時間有陽光，日間和暖。本周後期再度轉涼。此外，現時位於南海南部的低壓區會在未來兩、三日逐漸發展並移向越南南部一帶，與其相關的雲帶會覆蓋南海中至北部及廣東沿岸。

另外，天文台表示根據最新評估，2024年有超過99%機會成為全球最熱的一年。據美國國家海洋及大氣管理局指出，上個月是有紀錄以來全球第二暖的11月，僅次於上年紀錄，而亞洲在11月的氣溫更是歷年之冠。除了表面溫度高於正常，全球海冰面積亦是有記錄以來11月的第二低。