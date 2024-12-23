寒天虐老 平安鐘求助個案 日均1500宗

【本報訊】天文台過去數天多次發出寒冷天氣警告，長者安居協會昨日表示，本月首15日，協會每日平均收到1,500多宗長者平安鐘求助個案，單日最多收到約1,600宗求助；至於送院個案，本月每日平均約89宗，較11月多近一成，主要是身體痛症、氣促及跌倒。有老人科專科醫生則提醒，長者在寒冷天氣下，容易出現心臟病和中風，因高血壓而求診個案亦比平日多兩成。

長者安居協會公共事務主管嚴朗婷表示，因天氣變化，洗澡時出現不適，頭暈、心口痛等，身體機能及肌力會比較弱，冬季較易跌倒。穿得比較厚時，會有家居意外發生，跌倒、摔倒、取重物時傷到腰骨都是較常見情況。

銀髮族須留意血壓心跳頻率 老人科專科醫生佘達明指出，最近求診長者都是血壓高了很多，因天氣冷或沒有穿足夠衣服，沒有開暖爐，血壓升至160。若出現心跳快、血壓高仍不處理，病人會愈來愈辛苦，甚至出現神志不清、說話不清楚，很容易胡言亂語。他提醒長者注意氣溫變化，外出最好穿3層衣服，戴帽和頸巾保暖。

衞生署亦表示，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心，長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應。勞工處提醒，在寒冷天氣警告生效期間，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。