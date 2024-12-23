日本流感肆虐 返港確診病例增

【本報訊】衞生防護中心最新監察數據顯示，整體流感活躍程度仍維持在低水平。不過港人旅遊熱點之一的日本，近日流感個案急升，有家庭醫生昨日表示，上周五（20日）起接獲多宗市民外遊後確診流感個案，提醒市民外遊時要注意個人衞生。

家庭醫生林永和表示，近數日流感求診數字上升，不少市民是在外遊期間染疫。前日單日已有5個病人最近由日本回來，回港後才開始周身骨痛、發燒，經快速測試後證實確診流感。他續說，外國正在爆發流感，甚至早過香港，聖誕新年是去旅行旺季，不少外遊港人在外國感染，社交聚會亦多了，進而在香港交叉感染，加上天氣轉冷，這3個因素都增加流感爆發的風險。

家庭醫生倡帶幼童打針 林亦留意到，今年接種流感疫苗的市民比去年增加百分之五至十，但6個月至3歲大幼童等高風險群組的接種率仍較低，呼籲家長盡快帶子女打針，並做好個人衞生。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華日前已表示，位於南半球，流感高峰期較早出現的澳洲，早前的流感情況嚴重，擔心身處北半球的香港，踏入冬季後流感情況會變得嚴重；建議市民外遊前提早打針，因為疫苗要兩星期才有足夠抗體；亦預料下月會出現流感高峰期。