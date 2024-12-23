多間急症室逼爆 求診等逾8個鐘

【本報訊】昨日早上多間公立醫院急症室非緊急病人等候時間一度超過8小時，包括廣華醫院、東區醫院及威爾斯親王醫院等，其後情況有所紓緩。醫院管理局已啟動高峰期特別措施，預計聖誕假期後是求診高峰期，會增加人手應付。醫管局在長假期將減低非緊急手術入院數目，並加強普通科門診服務，紓緩急症室壓力。

根據醫管局網站顯示，廣華醫院急症室昨日早上近10時輪候時間一度超過8小時，有長者因為感冒求診，其家屬指要等近百個籌號。而截至早上11時，東區醫院、威爾斯親王醫院、聯合醫院等急症室非緊急病人輪候時間都一度超過6至8小時。

未就診病人 24小時內可退登記費 因應流感和新冠病毒轉趨活躍，醫管局前日已啟動服務高峰期措施，包括增加急症室人手，以及再推特別退款安排，未就診病人可在24小時內退回登記費，讓輕症患者轉看私家醫生。醫管局總行政經理李立業表示，會繼續觀察措施成效，適當時候增加人手。

李續指，通常長假期都會有比較特別的求診模式，以聖誕節來說，今年可能在26號或之後會比較忙；如果農曆新年，亦已經建議不同醫院和急症室增加10%至20%人手。醫管局在長假期將減低非緊急手術入院數目，亦會加強普通科門診服務，紓緩急症室壓力。