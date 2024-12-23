功夫茶：公院事故頻 問責未夠狠 議員功夫茶促減薪

斥醫管局報告僅列表面問題 做好預防更實際 本港公立醫院醫療事故不絕如縷，沒有最離譜，只有更離譜。醫院管理局最近公布醫院系統管理檢討委員會報告，提出31項改善建議，又宣布成立「管治及架構改革委員會」，並引入「醫界問責制」。議員陳凱欣向《功夫茶》表示，就算管理層「問責」不一定「下台」，但如果其負責範疇重複出現嚴重錯誤，應該「減薪」或影響日後升遷，又批評醫管局往往選擇在深夜時分公布事故，又或者網上有人發布後再「證實」，情況比20年前更退步，建議成立專責小組負責第一時間與醫療事故受害者家屬聯絡。

醫管局最近發表改革報告，陳凱欣認為，這份報告是很初步的檢討，審視現在究竟有甚麼問題。但長遠而言，其實還有很多詳細及深入的分析待探討。今次檢討結果只是宏觀地點出醫管局表面問題，例如權責不清又或者有很多新職員對安全指標的概念不足等，但日後如何落實改革，亦要靠議會監察政府。

對於市民感到「醫醫相護」或「刑不上大夫」，她指出，以前處理醫療事故或突發事件時，市民感覺為何沒有召開記者招待會交代、甚至沒有很詳細地解釋事故，質疑為甚麼幾個月後才公布。陳認為，比較多是「感受」，例如在醫務上或有醫生專業失德，或會透過其他法定機構追究，而醫管局內部有否懲罰機制，很多時候這些資訊不會對外公布。所以當局予市民的感覺永遠是周而復始，醫療事故好像重複地發生。

今次報告引起市民很大關注，其中一個原因是不僅前線醫護人員要負責，管理層也要負責，但「問責」不一定等於要「下台」。陳認為，究竟如何在事前做好預防措施比問責更重要，舉例指插錯胃喉事件，後果可以很嚴重，等於把患者強行壓在水中，但是否問責下台就代表解決了問題。她覺得要從根源上、指引上解決，避免再發生同類事件。如果再重複發生則必須問責，因為很明顯是制度上的問題，例如有前線人員已遵從指引詳細檢查，用了試紙檢查或以X光檢查也有問題，即表示是指引程序上出錯，這就是管理層的責任。

發生事故遲公布 反效果更大 今次的檢討報告清晰地點出管理層或不同部門，均有權責不清的情況。陳認為，這也是某程度上還前線醫護人員一個公道，因為每次發生事故也會令他們很洩氣，覺得前線人員只有一對手，大家已很盡力照顧病人，出事就由前線醫護人員承擔責任。陳續稱，即使醫生醫術高明，不代表他們很懂得與病人溝通，笑言有些醫生「惜字如金」，建議醫管局組成一隊聯絡小隊，成員須比較善於溝通，甚至具備社工背景，在醫療事故發生時或可能較易做好游說解說。

至於「延遲公布」問題，陳發現大部分醫管局新聞稿是晚上7時後，甚至在晚上11時才發出，即所謂過了重點新聞時段或報紙截稿時間才發布。某些醫療事故更完全沒有新聞稿、沒有召開記者會，往往是傳媒在網上發現有人發放照片「踢爆」事件，再以此向醫管局求證，例如早前發生的公院塌石屎事件等。她認為，醫管局遲向公眾公布事件，傳媒掌握的資訊減少，從而影響市民接收完整訊息，引起的反效果會更大。

行政工序纏身 前線醫護陷困 就人手不足困境，立法會過去一年已通過幾條法例，包括《醫生註冊條例》、《牙醫註冊條例》等，已容許包括護士在內的非本地畢業醫護人員，可以來港註冊成為本港的醫護人員。她指不會突然有一隊「雷霆救兵」到來填滿現時的缺口，現時究竟有沒有工作可轉為用科技代替，是否可盡量減少文書工作、行政工序，讓前線醫護人員盡量多做臨床工作。現在流程中，醫護人員要撰寫很多報告，正如每逢發生醫療事故，當局會突然多了很多指引，但指引太多可能適得其反。陳又提到，當局現在推行基層醫療服務，避免市民發生「大鑊嘢」時才去醫院。當市民發現身體有初步問題時就去求診，這也能幫助醫護人員減少壓力及人手問題的困擾。

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