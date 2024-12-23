澳門消息：友人介紹日薪2千筍工 女子險墮洗錢接贓陷阱

【本報綜合報道】澳門女青年險墮不法工作陷阱！該女青年於上月在朋友介紹下認識了一名男子，對方聲稱可介紹事主前往台灣工作。事主不虞有詐，將個人資料交予對方。直至近日事主收到該朋友的家人通知，得悉該友人及另外兩名朋友因接收贓款及清洗黑錢被當地執法部門拘捕，事主隨即在澳門報案。

交個人資料後無音信

澳門執法人員於日前接獲女事主報案，聲稱其友人在今年10月表示有「筍工」介紹，只需前往台灣到指定地點收錢帶至另一特定位置，便可獲得每日1,500至2,000澳門元的報酬。事主有意參與，並在上述友人介紹下，於上月在網上認識了一名內地男子，對方聲稱可安排事主到台灣工作，事主隨後透過微信向對方提供個人資料，讓對方協助安排機票和食宿。