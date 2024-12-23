機構辦汽車展 開闊學員視野

【本報訊】有機構為開闊學員的視野眼界，昨日舉辦獨特學習活動，為對汽車及相關行業感興趣的學員，提供機會近距離接觸著名跑車，同時又結合專家分析講解汽車和其相關行業之最新發展趨勢，助他們了解汽車行業未來動向，發掘發展機會。

60輛跑車供打卡 活動現場展出逾60輛林寶堅尼跑車，學員們表現得十分興奮雀躍，不僅對跑車外觀設計表示讚嘆，還對車輛的結構和性能表示激賞，紛紛「打卡」留念。本身對電機工程深感興趣的文希同學，不單止有機會扮車主「試駕」名車，更聆聽了專題介紹、行業分析和講解，覺得對汽車行業的認知提升了幾個層次，知道行業的真實情況。他稱，受今次的體驗深受啟發，對汽車的喜好從汽車的機械性能、設計造型，至行業的營運和市場推廣等，全都感到非常好奇，希望探索到底。

主辦機構青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩表示，今次活動增進了同學們對汽車行業的認識，還啟發了他們對未來職業的思考，期望幫助他們稍後到職場實習時，預先打好基礎，加強工作體驗的成效，幫助同學發揮想像空間，大膽為自己將來建立興趣職志方向。