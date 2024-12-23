飲食業：冬至生意接近疫前水平

【本報訊】早前有議員指零售餐飲陷冰河期，但近日稍為回暖。香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日表示，前日冬至飲食業界生意不錯，已接近恢復至新冠疫情前的水平，當中中式酒樓生意尤其好，部分更可做到兩輪生意，認為部分長者不便出遠門，故留港過冬仍是最好選擇。對於接下來的聖誕市道，他指平安夜已有很多酒店自助餐已訂滿，相信平安夜的消費情況會比去年更暢旺。

黃家和指前日冬至飲食業界整體生意額較原先預計的3.8億元為高，初步估計生意額應可達4億元，較去年同期升約8%。對於北上消費潮，他指留在香港過冬至仍是最好選擇，加上受惠於深圳「一簽多行」措施恢復及擴展，有助帶動冬至消費，部分內地旅客亦不介意為餐廳排隊。

料平安夜市道勝去年 提及聖誕節市道，他預計平安夜消費情況比去年好，當中有不少為內地遊客特地來港感受節日氣氛；加上港府及部分地區都有聖誕節日活動，相信可令「勢頭」繼續向好，帶動整體消費氣氛，對今年的聖誕及元旦新年的餐飲市道感到樂觀。

他又稱，現時消費者都着重食物的性價比，故不少食肆和酒店的自助餐價錢都不敢太進取，部分甚至比去年的價位更低，以吸引更多人消費。