千億財赤 當局冀創新加強內聯外通

【本報訊】經濟低迷，政府面對千億元財政赤字。財金官員指香港未來必須推動更多制度創新、產品創新與跨境合作創新，進一步提升香港金融市場的體量、流動性，更好滿足科技變革與地緣政局下，企業與其他機構的籌融資需要，加強「內聯外通」的工作，並「因地制宜」更好發揮香港獨特優勢。

財金官員昨在網誌中指政府過去幾年積極出訪各地，推動與各地在金融、商貿等方面的合作，以及企業間的對接，內地和海外駐港公司數目過去一年增加約一成，創歷史新高。

夥大灣區招商 互利共贏 在提及加強「內聯外通」的工作外，該官員指面對保護主義、單邊主義等挑戰，國家推動高水平雙向對外開放的政策毫不動搖。香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，當局將更積極推動與不同地方雙向以至多向的交流和合作，特別是安排商務代表團的互訪，包括加強聯同粵港澳大灣區兄弟城市進行對外路演和聯合招商，一起開拓更多互利共贏的新商機。

該官員又指當局未來會進一步加強宣傳推廣工作，讓外國政商金融各界對香港和內地的實際情況和龐大機遇有更全面的了解，擴大朋友圈，畫出最大的互惠發展同心圓。

臨近聖誕新年假期，該官員指不少海內外旅客來港參與不同活動，感受節日氣氛，只要大家齊心合力、勇於創新、敢於變革，香港這獨特品牌一定愈發光亮，價值與功能愈顯珍貴。