港低空經濟落後20年 應參考內地急速發展

業界倡引培訓課程 北上考試認證 港府早前成立發展低空經濟工作組，研究及推動相關發展。零碳農業董事溫恩京昨在電台節目表示，內地低空經濟起步已20年，去年經濟效益達5,000億元人民幣，預計到2030年將增至兩萬億元，相比下香港較落後。香港有大學推出低空經濟碩士課程是好的方向，他建議參考內地發展急起直追。

溫恩京指出，追溯歷史70年前已有無人機應用於農業上，在大規模農地和高山低谷，若單靠農夫工作，效益較低，若採用無人機，能去到較難到達的地方，例如可偵測土地情況，以調校施肥及農藥分量，及收成前再施肥等。他以佛山一名友人的農場為例子，有33%土地種植水稻，只需動一部農夫車及無人機處理。而農業植保等工作，亦可應用無人機，可以節省人手，提高效益。

內地去年收益料達5000億 每個國家的低空經濟空域定義皆不同，他指部分定在離地3,000米以下，有些1,000米以下，香港暫時定在300米以下，由於香港地方密集，較多規限，所以早期無正面考慮發展。但內地發展低空經濟20年，民用效益大，預計去年經濟效益達5,000億元人民幣，認為未來10年會有快速增長，相比下香港較落後。

他續稱，香港相繼有大學明年起開辦相關低空科技及經濟的碩士課程，認為是好的方向，有助改善基礎建設，並建議參考內地發展，他說香港人最強之處在於，雖然起步慢，但有決心做時就可以急起直追，在經濟寒冬下發展新產業。

在培訓人手方面，他指比例上要一名操作員對4架無人機，建議香港引進內地培訓課程，並在內地考場考試。

現時法例規定無人機必須在操控者視線範圍內飛行，並只容許25公斤或以下的無人機飛行，其中低風險類別飛行高度限制在100呎，而高風險類別則限制在300呎，而政府將於明年上半年，開展研究有關放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制的修例工作。

明年初起推監管沙盒試點 實際上，政府明年初起分批推行「監管沙盒」試點項目，首批試點項目現正接受申請，試點範圍將覆蓋全港不同地形、地貌、發展密度地區及不同應用場景，以累積經驗及數據。政府已委任香港生產力促進局為技術夥伴，及香港科技園公司和香港數碼港管理有限公司為場地夥伴，以促進試點推行。

對於資助問題，政府曾指一直透過不同資助計劃支持科技研發，包括與低空經濟相關的領域，並鼓勵企業在港設立研發中心及新智能生產線。