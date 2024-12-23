醫健：藥到病除：太空油易上癮 吸服隨時毀一生

香港禁毒常務委員會留意到2024年首三季被呈報的整體吸毒人數較2023年同期下降，但21歲以下青少年被呈報吸毒人數則由去年同期538人上升至593人，當中139人吸食「太空油」。在該群組中「太空油」已成為最常被吸食毒品的第三位。

「太空油」的主要成分為依托咪酯，在醫學上一般作麻醉用途。此藥需要醫生處方，並受《藥劑業及毒藥規例》管制，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪，可判監禁。

吸服「太空油」後會令人上癮、失憶、抽搐、頭暈、站立不穩、出現幻覺及脾氣暴躁等。長期使用「太空油」可導致壓力賀爾蒙不足，並使人體對流感和傷風的抵抗力下降；同時亦可引發低血壓、低血糖，甚至可能導致休克。另一副作用就是降低血液內的鉀質，這種礦物質太低的時候會導致手腳乏力。

此新興毒品近年在青少年間流行，以電子煙產品吸入，可以選配不同的味道，容易被年輕人接受。吸食方式簡便，且易於隱藏，即使執法人員見到，亦難於識辨，較難即時採取行動。「太空油」除了含有依托咪酯外，亦混有其他毒品，使迷幻的效能延長。

青少年在聖誕節假期要避免接觸電子煙，防止被人誘騙吸服毒品，影響自己前途。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心