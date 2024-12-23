不同體質配合不同運動 助控高血壓

【本報訊】生活壓力大、飲食不正常、情緒沒有適當地宣洩等不良生活習慣，容易患上糖尿病、高血壓、抑鬱症及痛經等都市病。高血壓患者若血壓持續上升，可能會出現頭暈目眩、心悸、面紅、出汗等症狀，病重時可能會出現中風等併發症。有中醫表示，運動有助改善情緒緊張、增強心血管功能，以及控制體重，不同體質的人可以透過不同性質的運動來幫助降壓。

陽盛 痰濕 陰虛 陽虛 氣虛 從中醫角度，高血壓屬於眩暈病，臨床症狀主要有眼花頭暈、頭重腳輕、搖晃浮沉、目澀耳鳴、眠少健忘及腰膝痠軟；甚至出現惡心嘔吐、面色蒼白、汗出及四肢不溫等情況，該病與肝脾腎關係密切。基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，高血壓患者體質可分為虛與實，不同體質的人可以透過不同性質的運動來幫助降壓。

體實之人，如「陽盛體質」人士可多做持久而溫和的運動，例如游泳、長跑、武術或球類運動；但要減少進行緊張刺激的運動，例如參加比賽、短跑等項目。「痰濕體質」的人一般體形較肥胖易疲倦，可選擇中小強度及較長時間的運動，例如保健功、站樁功、跑步等。

體虛之人，如「陰虛體質」人士多體瘦，情緒較急躁，應選擇以訓練意志為主的運動，適合做中小強度、間斷性的身體鍛煉，例如太極拳、八段錦、氣功等，鍛煉時要注意出汗量，微出汗即可。「陽虛體質」人士易受風寒侵襲，宜在陽光充足的上午鍛煉，注意保暖避寒，運動量不宜過大及大量出汗，可選擇短距離跑和跳躍運動。「氣虛體質」人士，運動方式以養氣、補氣為主，例如慢跑、散步、氣功等。