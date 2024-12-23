遺傳基因突變 增心臟病早發風險

愈趨年輕化 30歲以上應定期檢查 近年心臟病有年輕化趨勢，除了因不良生活方式及習慣增加風險，醫學上亦發現愈來愈多基因病變與早發性心臟病有關。有醫生表示，部分基因突變可增加心臟病風險達五成，但病發前不易察覺，有年輕病人跑步期間突然暈倒送院，3條冠狀動脈均堵塞，才發現有相關遺傳基因問題。醫生建議除了培養恒常運動、注意飲食等健康生活方式以減低風險外，年屆30歲以上應定期進行相關檢查，切勿自恃年輕或有運動習慣而掉以輕心。

根據當局數據，近年本港死於心臟病人數呈上升趨勢，去年有7,258人死於心臟病，按年增約6.9%，比20年前（即2003年）增加約36.7%；其中1,308人為64歲以下，數字比20年前更大增約78.7%。

33歲男跑步暈倒需搭橋 香港心臟專科學院代表、心臟專科醫生阮嘉駿表示，一般男性45歲以上、女性55歲以上為心臟病發常見年齡，但現時愈來愈多病人低於上述年齡就因心臟病發入院。他引述一個內地研究指，小於45歲的心臟病人佔整體患者約16%，大部分有不同心血管風險，包括糖尿病、高血壓及膽固醇等，其他新陳代謝病於年輕人中亦有上升趨勢；歐洲過往亦有研究顯示，小於40歲的病人佔比約3%，這些病人心臟病發年齡中位數更只有37歲，反映全球均見心臟病年輕化趨勢。

阮嘉駿指，年輕人往往因工作繁忙而少運動、少休息，亦可能選擇吸煙減壓，增加高血壓及心血管疾病風險，多肉、少菜及高糖的飲食習慣亦會增加糖尿病風險，進而提高患心臟病機會；另外，醫學上發現愈來愈多基因突變與特別早發的心臟病有關，其中部分與膽固醇新陳代謝相關的基因突變，甚至會增加心血管病風險達40%至50%。他分享曾遇到一個33歲男病人，平時有運動習慣，亦曾參加馬拉松10公里及半馬賽事，但一次跑步期間突然暈倒，送院時發現3條冠狀動脈均告堵塞，要進行開胸搭橋手術，最後發現病人有家族遺傳基因問題。

阮嘉駿表示，病人可能直至心臟病發前，也不知自己有相關基因突變或家族病史，例如每年馬拉松均有年輕參賽者突然暈倒猝死，或送院後發現冠狀動脈嚴重堵塞；而且年輕人往往會忽略胸痛、氣促、頭暈等心臟病症狀，誤以為是其他傷病，例如健身拉傷胸口肌肉、胃痛等。他呼籲大眾培養恒常運動、注意飲食等健康生活方式之餘，亦切勿自恃年輕或有運動習慣而掉以輕心，建議年屆30歲以上應定期進行身體檢查，可一年驗一次膽固醇、血糖等，心血管電腦掃描則一般建議3年至5年進行一次。