東港城連續19年辦新春花展會 5大琉璃彩花打卡場景迎蛇年

距離農曆新年還有約5周，為迎接乙巳蛇年來臨，新鴻基地產旗下商場將軍澳東港城，將於下月8日起換上新春主題裝置「花語心願」，以百朵琉璃彩花結合燈飾，設計出4米高幻彩流光許願池、如意花燈亭等5大打卡場景。同時，東港城亦連續第19年舉辦「新春花展會」，除了展出19款本地培植蝴蝶蘭及日本蘭花新品，場內亦集結逾百款蘭花及年花，方便市民一站式買年花、辦年貨。

為迎接蛇年，東港城將於明年1月8日至2月23日，推出新春琉璃彩花主題裝置「花語心願」，在商場1樓中庭，以百朵琉璃彩花及璀璨花燈，打造5大夢幻打卡場景，包括流光星海拱門、五福迎花攢盒、幻彩流光許願池、金蝶幻彩花瓶及如意花燈亭。

4米高幻彩流光許願池 其中高達4米的許願池，以層層疊疊的花瓣設計，池身以流線型光紋搭配幻彩燈飾，周邊則以凌霄葉和麥穗點綴，既有節日氣息，亦增添夢幻氣氛，市民不妨駐足許下新年願望。至於直徑達2米的流光攢盒，配以5種不同顏色、共168菖日本珍稀皇室蘭花；而「攢盒」中央則豎立由紅色框架與燈籠點綴而成的賀年花藝「新禧紅韻」，供市民觀賞打卡，分享喜悅。

蘭花大王提供19款新品 此外，東港城亦將於明年1月8日至28日、一連21日舉辦「第19屆新春花展會」。為配合整個新春布置，今年新春花展會將打造成幻彩琉球屋，並繼續由「蘭花大王」、千葉園創辦人楊小龍，以及「年花大王」、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春主理。

適逢今年是第19年，蘭花大王父子將特別推出19款本地培植蝴蝶蘭及日本蘭花新品，其中更有8款新品種屬初次登場，包括粉蝶朝陽、暖陽春曦、金碧輝煌等蘭花。年花大王賴榮春則設計多款人氣賀年花籃，期望大紅大紫、喜迎新年。同時，場內亦搜羅逾百款蘭花及年花，供市民一站式買年花、辦年貨，率先開運迎蛇年。