三跑啟用 議員倡增廉航貨運佔有率

【本報訊】新冠疫情後旅客數字回升，但香港航空運力卻尚未完全回復。有議員認為機場三跑啟用有助提升航空運力，建議推動更多廉航使用三跑，提升廉航整體在香港空運貨運的佔有率，亦有學者認為雖然全球經濟增長較慢，但包括大灣區在內的整個亞太區旅客增幅可觀。

本身是機管局董事的議員陳仲尼昨在電台節目中表示，香港航空運力已恢復到疫情前的七至八成，但是長途航班的恢復力未達預期，而貨運則已完全回復到疫前水平。

他又指三跑啟用後香港航空運力提升，應該推動更多廉航使用三跑，提升廉航整體在香港空運貨運的佔有率。他舉例，世界很多國家的廉航空運貨運佔有率均達20%至30%，但香港現約為10%，有提升空間。他建議可先開較近區域的航班，例如亞洲及東盟國家等。

指入股珠海機場具戰略性 對於三跑啟用後，旅客量能否達標，中大航空政策研究中心政策高級顧問羅祥國在同一節目中表示，現時全球經濟增長較慢，但整個亞太區特別是大灣區的旅客的增幅仍然是非常可觀。

對於有聲音建議香港可與其他機場合作或入股周邊機場，陳仲尼指香港入股珠海機場是非常具戰略性，又指以往當局純粹負責管理，但現時有股東在其中成為利益共同體，參與很多策略制訂。

被問及會否擔心大灣區內的機場會互相競爭，羅祥國認為互相競爭同時也會產生協同效應，互補不足。他表示，香港長期有龐大網絡、航班班次的優勢，舉例香港直飛倫敦現每日有6班，而廣州僅得一班，深圳則沒有，大灣區的旅客若選擇直航倫敦，則會選擇香港。