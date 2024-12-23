自製聖誕長假 迄54萬人次出境

【本報訊】臨近聖誕節，不少家長都自製長假期與子女外遊過白色聖誕。香港國際機場昨晨已擠滿不少準備外遊的市民，有處理日本及泰國等熱門旅遊勝地的航班櫃台出現人龍，等待辦理登機手續。有市民提早近5個小時到達機場，以免人多擠塞。有家長為小朋友請假自製長假，亦不介意旺季出遊捱貴機票。

入境處表示，昨日截至昨晚上9時共有54.2萬人出境，當中有7.6萬人經機場離港，包括逾5.1萬名香港居民，羅湖和落馬洲支線管制站亦分別有約10.5萬和約10萬人次出境，香港居民分別佔約8.1萬和近7.3萬人次。同一時段有近43.7萬人次入境，羅湖和落馬洲支線管制站分別有8.7萬和近8.3萬人次入境；整體有13萬人次內地旅客經各個管制站抵港，亦有5.4萬人次經機場抵港，包括約3萬名旅客。

提早5小時到機場避人潮 香港國際機場客運大樓外上落客區泊滿接載乘客的私家車及的士，而在離境大堂一層人流如鯽，尤其是熱門旅遊地點的航空公司櫃位要大排長龍，機場職員似乎較平日有所增加，工作人員在現場維持秩序。有市民表示，雖然計劃乘搭下午1時許的航班，但因為擔心人潮太多，故特地提早至早上8時許到達機場。

「打工仔」Mandy特意多請幾日假期，計劃外遊放悠長聖誕假，她稱仍會留港消費，但會待放完聖誕假後就留在香港。「廿四孝」父母鄧氏夫婦則為了子女甘願捱貴機票，坦言是因為子女剛剛考完小學，希望慰勞小朋友「考完小學小朋友辛苦，都獎勵一下他們」，鄧先生則指小朋友從未看過雪，希望一家人到日本過一個「白色聖誕」。