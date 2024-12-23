國泰航空日均7萬人次乘搭 盼明年航點過百

躋身全球五大最佳 為港力爭「獎牌」 國泰集團早前宣布重建工作完成，並更新復常時間表，集團旗下航空公司的航班數量，按計劃將從明年1月起回復至疫情前100%的水平。集團行政總裁林紹波表示，3年新冠疫情是國泰78年來最困難的時期，除對乘客進行檢疫外，亦要對機組人員進行檢疫，令公司運力少於5%，所以國泰在去年年初開始重建生意時，要追趕進度，具有相當挑戰性。他續指現時每日平均有7萬人次乘客乘搭國泰航班，高峰期更超過10萬人次，期望明年能超越疫情前水平，並將航點數量增加至超過100個。

國泰集團行政總裁林紹波昨日接受電台節目訪問時表示，本港在疫情期間實施的防疫措施可說全球最嚴厲，疫情期間是集團78年歷史以來最困難的時期，期間乘客選搭國泰航班減少，故曾跌出全球十大最佳航空公司。

高峰期1日10萬人次乘搭 他指該集團於去年開始重建，同時準備為三跑開通投資，排名已回歸十大，現時每日有7萬人次乘客乘搭其航班，最高峰時期逾10萬人次。今年國泰更躋身全球5大最佳航空公司，希望明年可超越疫情前水平，將航點數量增至超過100個，冀成為全球最佳航空公司，更形容希望代表香港取得一面「奧運獎牌」。

過境旅客佔半 需求殷切 他又稱，機場三跑系統啟用是重要里程碑，本港機場用量原本在疫情前已經飽和，現時容量不受限制，對香港航空業及國泰是很好的機遇。而國泰除接載旅客往返香港，其餘約一半生意是接載過境旅客，現對需求非常有信心。他指出本港有「八大中心」定位，包括國際航空樞紐角色，航空業角色特殊，可以從人流和貨流方面輔助其他7個方面。